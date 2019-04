Forte augmentation de la production d’huile de palme au Gabon

La production de l’huile de palme a atteint 37 117 tonnes en décembre 2018, soit une augmentation de 39,9% par rapport en 2017, indique le rapport du ministère gabonais de l’Economie dont APA a obtenu copie ce jeudi..Cette performance, souligne le rapport, est due à l’exploitation des plantations de Kango dans la région de Libreville et Mouila dans le sud du pays. Les plantations de ces deux localités ont permis de récolter 161 134 régimes de palme en 2018 contre 120 719 une année auparavant.

Par ailleurs, la production d’huile issue de la trituration des noix de palme passe de 1 718 tonnes en 2017 à 4 304 tonnes en 2018, soit un bond de 150,5 %.

Dans le même temps, les productions de l’huile raffinée (oléine), de savon et de la stéarine s’élèvent respectivement à 12 066 tonnes (+18 %), 5 697 tonnes (+29,9 %) et 5 653 tonnes (+13,8 %). Le renforcement de l’outil de production et l’approvisionnement régulier de l’usine en huile de palme brute sont à l’origine de ces performances.

Au plan commercial, les ventes locales se chiffrent à 25 926 tonnes et les exportations à 15 993 tonnes, générant ainsi un chiffre d’affaires, en très forte progression, de 21,7 milliards de FCFA.