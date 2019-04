Gabon : 8.500 coureurs attendus au 10 km de Port-Gentil prévu en juin prochain

Quelque huit mille cinq cents athlètes prendront part à la 3ème édition du 10 km de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, annonce un communiqué du comité d’organisation.Selon le communiqué, cette course mettra en compétition les athlètes professionnels, amateurs et occasionnels, âgés de 16 ans et plus.

Dans la perspective de la compétition, les organisateurs ont ouvert samedi dernier, les inscriptions et des séances d’entrainements gratuites pour les éventuels participants.

Le 10 km de Port-Gentil est reconnu depuis 2017 par la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) sous le label Bronze.

Le meeting de Port-Gentil devient la deuxième compétition d’athlétisme au Gabon à être labélisé par l’IAAF après le marathon du Gabon qui se dispute en novembre de chaque année.