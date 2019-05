G’Bissau : promulgation la loi punissant le trafic des migrants

Le président de la Guinée-Bissau, José Mário Vaz, a promulgué lundi dernier la loi portant sur « la traite des migrants » afin de minimiser les souffrances et éviter les décès successifs liés à ce fléau, a appris APA mercredi de source officielle.« Cette loi découle de la nécessité pour le pays de s’adapter à la tendance mondiale du trafic de migrants, auquel la Guinée-Bissau n’échappe pas et qui nécessite un cadre normatif pour réprimer et contrôler une telle pratique qui remet en question la sécurité de l’Etat ainsi que les droits fondamentaux des personnes », a écrit la présidence dans un communiqué parvenu à APA.

La promulgation du décret-loi du Parlement bissau-guinéen sur le trafic des migrants est ainsi applicable à toutes les formes de trafic des migrants, indépendamment de leurs liens avec le crime organisé.

Il vise également à prévenir, combattre et criminaliser le trafic illicite de migrants en Guinée-Bissau et à promouvoir la coopération interne et externe, tout en protégeant les droits des migrants.