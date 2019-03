Genre: 30 ivoiriennes, modèles de réussite dans divers domaines, distinguées par le CNDH

Le Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH) a distingué, jeudi dans ses locaux, trente « femmes innovantes », modèles de réussite dans divers domaines, en présence de Ramata Ly Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.Elles sont de tous les âges. Mais, elles ont en commun, le goût de la perfection pour exceller, chacune dans son domaine respectif. La Présidente Nazimata Sangaré et le CNDH ont décidé de magnifier ces femmes leader, dans le prolongement de la journée internationale de la femme, en ce mois de mars consacré « mois des droits des femmes ».

D’ Arnaude Gertrude Konan, pilote de ligne civile à Mariam Konan Dicoh, la première femme chimiste de Côte d’Ivoire en passant par Konan Amoin Nahomie, conductrice de taxi communal et autres l’artiste designer et web activiste Laétitia ou Tidou Abina Sanogo épouse Koné, Professeure titulaire d’Ecotoxicologie, présidente de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Centre-Ouest), toutes, ont été saluées pour leur « dynamisme ».

« Les représentations selon lesquelles masculinité égale leadership ont changé. Nos aînées ont tracé les sillons, vous vous êtes engouffrées mais la lutte n’est pas finie car dans la prise de décisions, la femme n’est toujours pas présente. Il faut que l’année 2020 soit l’année de la femme ivoirienne. Pour montrer qu’en plus de la cuisine, nous savons faire autre chose afin qu’il ait plus de mathématiciennes, de pilotes, d’agrégées… », a plaidé l’ex-ministre de la justice, Jacqueline Oble Lohouès, première femme professeur de droit en Afrique subsaharienne, invitée spéciale de la cérémonie.

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Pr Ramata Ly-Bakayoko, a, pour sa part, exhorté les récipiendaires à être «de dignes ambassadrices de la femme pour combler le déficit de femmes dans les domaines scientifiques ».

« Vous êtes la fierté du pays car vous avez démontré que la femme peut exercer dans tous les domaines et être excellente. Continuez à demeurer des modèles pour atteindre véritablement l’égalité » a dit Mme Bakayoko, promettant « l’engagement et le soutien » de son département ministériel aux côtés des femmes innovantes. Chaque récipiendaire est réparti avec un trophée et un diplôme.