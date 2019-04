Ghana: 14.000 éléments de la police mobilisés pendant les fêtes de Pâques

La police ghanéenne a annoncé le déploiement de 14.000 de ses éléments à travers le pays à partir de jeudi dans le cadre des mesures visant à assurer la sécurité du public pendant les fêtes de Pâques prévues ce week-end, a appris APA mercredi de sources officielles.Selon le commissaire de police George Alex Mensah, directeur général des opérations de police, les éléments sélectionnés proviennent de diverses unités, dont la « Special Weapon and Tactics » et la Force d’intervention rapide. Ils seront déployés dans des zones sensibles comme les plages, les églises, les restaurants et autres lieux publics.

Mensah a ajouté qu’environ 500 éléments seront affectés à Kwahu, dans l’est du Ghana, où se déroulera le festival de parapente.

Un grand nombre d’étrangers venus d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni, des États-Unis et d’autres pays européens participent à ce festival.