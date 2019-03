Gros dégâts au Mozambique frappé de plein fouet par le cyclone Idai

La ville côtière mozambicaine de Beira (centre) et sa région ont été sévèrement touchées par le passage du cyclone tropical Idai, quelques jours à peine après des pluies diluviennes qui ont fait plus de 60 morts dans le pays.

Quelques heures après le passage de Idai, Beira, l’une des plus grandes villes du Mozambique, et ses 500.000 habitants étaient vendredi matin totalement coupés du monde.

« Nous n’avons plus aucune communication avec Beira », a déclaré sous couvert d’anonymat à l’AFP un responsable de l’Institut national de gestion des catastrophes (DMNI).

Aucun bilan immédiat des récentes destructions et des éventuelles victimes n’était disponible vendredi matin.

« Beira et Chinde (une ville côtière à quelque 400 km plus au nord) ont été sévèrement touchées », s’est contenté d’indiquer le responsable du DMNI, « il y a des maisons détruites, des arbres et des poteaux arrachés ».

A Chinde, de nombreux toits ont été arrachés, dont ceux d’un hôpital et de sept écoles, et quatre maisons détruites, selon une toute première évaluation de son administrateur, Pedro Armando Alberto Virgula.

« Ces chiffres sont très provisoires (…). Une évaluation est en cours », s’est empressé d’ajouter à l’AFP M. Virgula.

Le cyclone tropical a frappé jeudi soir Beira et sa région avec des vents de 180 à 190 km/h.

Les autorités de Maputo avaient placé en début de semaine la région en alerte rouge en prévision de l’arrivée d’Idai, ordonné l’évacuation des populations les plus menacées et mis en place des centres d’accueil d’urgence pour les sinistrés.

Dès jeudi matin, les compagnies aériennes avaient annulé la plupart de leurs vols intérieurs sur le territoire mozambicain. Le trafic aérien restait suspendu vendredi matin.

Depuis le début du mois, le système dépressionnaire qui est associé au cyclone Idai, présenté par les météorologistes comme le plus puissant des dix dernières années, a noyé le centre et le nord du Mozambique sous des pluies diluviennes.

– ‘Besoins urgents’ –

Selon les autorités locales, ces fortes précipitations ont déjà fait au moins 66 morts, 111 blessés, quelque 17.000 déplacés et plus de 140.000 sinistrés.

Autorités, secours et ONG redoutent que le passage du cyclone aggrave la situation déjà précaire sur le terrain.

« Les fortes pluies ont déjà déplacé de nombreuses personnes dans les provinces de Zambeze et de Tete », a relevé le chef des opérations d’urgence à la fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Jamie LeSeuer.

« De nombreuse familles ont un besoin urgent d’abris temporaires », a-t-il ajouté.

Selon les dernières prévisions des services météorologiques locaux, de fortes pluies devraient persister jusqu’à dimanche sur la ville de Beira et tout le centre du pays.

Le Mozambique subit régulièrement le passage de cyclones qui provoquent des inondations massives. Ces crues avaient causé la mort de 800 personnes en 2000 et de plus de cent en 2015.

Les récentes précipitations ont également frappé le sud du Malawi voisin, où elles ont fait 56 morts, près d’un million de sinistrés et plus de 80.000 déplacés, selon le dernier bilan publié par le Département local de gestion des risques.

Les autorités malawiennes ont monté à la hâte près de 200 camps pour accueillir les sinistrés, qui y vivent dans des conditions précaires à la merci du paludisme, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Le président du Malawi Peter Mutharika a décrété la semaine dernière l’état de catastrophe naturelle.

De nouvelles pluies sont attendues dans les prochains jours dans le sud du Malawi, conséquence du passage du cyclone Idai.

Le Mozambique et le Malawi, deux des pays les plus pauvres du monde, sont soumis depuis plusieurs saisons à de longues périodes de sécheresse alternant avec des épisodes de pluies dévastateurs.

strs-pa/bed/dp