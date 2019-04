Guinée : les enseignants du supérieur en grève à partir de vendredi

Le Syndicat national autonome de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SENAESURS), à travers son secrétaire général, a annoncé ce mercredi le déclenchement d’une grève illimitée dans les institutions d’enseignement supérieur (IES) et centres de recherche (CRS) scientifique à partir du vendredi 19 avril 2019.Selon Baba Masaré qui a lu cette déclaration à l’Université Gamal Abdel Nasser, « le SENAESURS invite tous les travailleurs des IES et CRS à observer ce mot d’ordre de grève jusqu’à la satisfaction effective des différents points de revendications ».

Le SENASURS réclame principalement le recensement dans les IES et CRS avec des agents indépendants, mais aussi la publication immédiate de l’arrêt d’engagement des 451 homologues avec une prise en charge à partir de Janvier 2019.