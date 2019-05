Hausse de 61 milliards FCFA des exportations de biens au Sénégal

Les exportations de biens du Sénégal, au terme du mois de mars 2019, ont connu une hausse de 60,7 milliards de FCFA (environ 103,190 millions de dollars) comparées à la même période de l’année 2018, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Ces exportations sont passées de 142,542 milliards de FCFA en mars 2018 à 203,267 milliards de FCFA un an plus tard, soit une hausse de 42,6% en valeur relative (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar).

Selon la DPEE, cette situation est notamment imputable aux produits pétroliers (plus 19,1 milliards), aux produits alimentaires (plus 15,5 milliards), à l’or brut (plus 15,2 milliards), à l’acide phosphorique (plus 5,3 milliards) et au zircon (plus 1,4 milliard).

« La hausse des exportations de produits alimentaires est essentiellement due aux produits arachidiers (plus 9,7 milliards) et halieutiques (plus 5,5 milliards) ».

Toutefois, les exportations de titane et de ciment se sont respectivement repliées de 2,1 milliards de FCFA et 2 milliards de FCFA durant la période sous revue.

Comparées à leur niveau de février 2019 où elles s’élevaient à 171,1 milliards de FCFA, les exportations de biens connaissent une hausse de 18,8% en valeur relative et 32,10 milliards de FCFA en valeur absolue.