Idriss Deby appelle la Cemac à œuvrer pour une sortie de la crise anglophone

Le Président Tchadien a appelé dimanche ses pairs à contribuer à la recherche des solutions pour mettre fin à la crise qui paralyse les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Le chef de l’Etat Tchadien se montre favorable à un retour à la paix dans les régions camerounaises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Idriss Deby Itno a exprimé sa position dans un discours prononcé dimanche à l’entame des travaux du sommet des chefs d’Etat de la Cemac, à Ndjamena, le 24 mars.

Idriss Deby Itno a appelé ses pairs de la sous-région à appuyer le Cameroun dans la recherche des solutions à la crise anglophone. Laquelle sévit dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest depuis plus de deux ans, paralysant les activités sociales, éducatives et économiques des deux régions.

Idriss Deby Itno a par ailleurs rappelé que la stabilité de la zone Cemac dépendait en partie du Cameroun, raison pour laquelle il s’avère impératif d’œuvrer pour un retour à la paix.

Ce n’est pas la première fois que le président Idriss Deby s’exprime sur la crise anglophone. Le 16 mars dernier, à l’occasion de la Journée de la Cemac, il avait appelé les Camerounais à la «sagesse» et au «dépassement» pour «ramener la quiétude dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du sud-ouest en proie à des violences sur des bases de revendication sectaire et identitaire ». Toutes choses essentielles, selon lui, pour la mise en œuvre optimale des projets et programmes de développement.