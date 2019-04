Inauguration à Abidjan de la 2è exposition «d’objets uniques» de la princesse Ira De Fürstenberg

Le président ivoirien Alassane Ouattara a inauguré, mardi soir à Abidjan, la deuxième exposition dénommée « objets uniques » de son Altesse La Princesse Ira De Fürstenberg en présence de son épouse Dominique Ouattara, du vice-président ivoirien Daniel Kablan Kablan et de plusieurs personnalités économiques et politiques, a constaté APA sur place.Plusieurs objets d’arts ont été officiellement mis en vente lors de cette exposition qui durera deux jours et dont les bénéfices seront reversés à la Fondation « Children Of Africa» présidée par la Première dame ivoirienne.

« Les bénéfices des ventes de cette seconde exposition serviront à acquérir le mobilier et l’équipement de la maison de vie de l’hôpital Mère-Enfant (HME) de Bingerville», a fait savoir Mme Ouattara dans une allocution, expliquant que cette Maison de vie servira à accueillir les enfants qui ont besoin de soins qui ne nécessitent pas une hospitalisation, ainsi que leurs mamans. Cette Maison de vie « généreusement offerte » par la Fondation Lalla Salma du Maroc « ouvrira ses portes avant la fin de l’année ».

Poursuivant, elle a précisé que cette maison qui sera essentiellement mise à la disposition des enfants qui viennent de l’intérieur du pays ou des pays voisins, compte 24 chambres ( avec 48 lits), une salle de cours, une cantine, deux salles de jeu et six salles administratives.

Auparavant, Mme Ouattara a soutenu que la collection d’objets d’arts exposée revêt un « caractère unique par son esthétisme et sa finesse». Pour sa part, Son Altesse, La princesse Ira De Fürstenberg qui est également, la marraine de la « Fondation Children Of Africa», a dit sa dit sa gratitude au couple présidentiel ivoirien, notamment au chef de l’État, Alassane Ouattara pour son « travail important» dans le pays.

La princesse Ira De Fürstenberg a organisé sa première exposition «d’objets uniques » en Côte d’Ivoire en février 2015. Les bénéfices des œuvres d’arts de sa création vendues pendant cette première exposition ont été reversés à la Fondation de Mme Ouattara pour soutenir ses actions en faveur des enfants démunis.

Plusieurs dizaines d’objets d’arts seront ainsi exposés pour quarante-huit heures dont « Une tête de Bouddha en cristal de roche », «Une tête de mort avec serpent en bronze» et «un bâton de Maharaja serti de pierres précieuses».

Créée en 1998, la Fondation « Children Of Africa» mène des actions humanitaires dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du social. Elle intervient dans une dizaine de pays africains dont la Côte d’Ivoire.