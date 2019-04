Incendie de Notre-Dame : Macky Sall exprime sa «solidarité» aux Français

Le président Macky Sall a fait part à son homologue français, Emmanuel Macron, et à ses compatriotes de sa «sympathie» et de sa «solidarité», au lendemain de l’incendie ayant détruit une partie de la cathédrale « Notre-Dame » de Paris, annonce la présidence du Sénégal dans un communiqué reçu mardi à APA.«Le Président Sall, ajoute le communiqué, a également exprimé la conviction que le peuple français trouvera dans son génie créateur les moyens de restaurer cette grandiose œuvre spirituelle et architecturale ».

Les Français ont vécu hier lundi un choc aux allures de tragédie nationale en voyant en direct la flèche (93 mètres) et une partie de la toiture située au nord de la cathédrale « Notre-Dame » s’effondrer sous l’assaut des flammes d’un incendie dont l’extinction a mobilisé, environ 12 heures d’horloge, 400 sapeurs-pompiers.

Construite depuis le 14ème siècle et visitée annuellement par 12 à 13 millions de touristes, la cathédrale est actuellement l’objet de travaux de réparation.