Le nouveau gouvernement dévoilé dimanche comprend 27 membres, dont six femmes. Deux jeunes se démarquent : la ministre de la Culture âgée de 36 ans et le ministre de la Jeunesse et des Sports, 43 ans. Six personnes conservent leurs postes.

En rappel, il n’y avait plus de gouvernement depuis le 11 mars. Le Président Bouteflika avait alors chargé Noureddine Bedoui et Ramtane Lamamra de constituer un nouveau gouvernement.