Assemblée nationale: trois projets de loi adoptés hier

Le premier autorise le président de la République à ratifier la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Le second l’autorise à ratifier l’accord entre le Cameroun et la République socialiste du Vietnam relative à l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service. Le troisième projet de loi est celui portant loi cadre régissant l’économie sociale au Cameroun. L’adoption a été faite au cours d’une plénière présidée par le président de la Chambre basse du Parlement, Cavaye Yéguié Djibril.