Brexit: les députés votent non aux alternatives à l’accord

Le Parlement britannique a voté contre les quatre options alternatives à l’accord de retrait du gouvernement négocié avec Bruxelles. Parmi les alternatives rejetées, figurent le maintien de liens étroits avec l’UE et une sortie sans accord le 12 avril prochain. Cependant, une tendance se précise en plus d’un référendum de confirmation: un Brexit assorti d’une union douanière et d’un Marché commun revisité.