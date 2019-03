CAN « Cameroun 2021 » : Prime Potomac annonce l’arrêt des travaux à Garoua

Dans un communiqué du 11 mars, le Président directeur général de Prime Potomac annonce que son personnel est en grève dans les services du gouverneur de la région du Nord, à Garoua.

L’entreprise chargée de la construction et la rénovation des infrastructures devant accueillir la CAN à Garoua déclare que les travaux sont à l’arrêt depuis plusieurs mois.

Ben Modo, le PDG de Prime Potomac, se dit désormais incapable de payer ses fournisseurs camerounais et étrangers. Et pour cause, les paiements de l’Etat du Cameroun ne sont pas effectués.