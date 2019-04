Classement 2018 : l’IUT de Douala classé meilleur établissement universitaire du Cameroun

La cérémonie de publication des résultats et du classement des établissements des universités d’Etat 2018 s’est tenue hier 22 avril. 48 établissements ont été évalués sur la base des critères «assurance-qualité universitaire». L’IUT de Douala occupe la première place. Il a reçu une somme de 150 millions Fcfa. La Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Dschang obtient la médaille d’argent et repart avec une somme de 100 millions Fcfa. En troisième position, arrive l’Ecole nationale supérieure polytechnique (Ensp) de Maroua et est gratifié de 50 millions.