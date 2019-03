L’armée a annoncé, ce 23 mars, avoir « neutralisé » deux combattants séparatistes à Big Ngandjo, par Mbongue, dans la région du Sud-Ouest. C’est une patrouille du Bataillon d’intervention rapide (BIR) qui a neutralisé ces hommes armés.

Après l’accrochage, « plus d’une demi douzaine de moto et un véhicule détruits », fait savoir l’armée. Une « logisticienne des séparatises » a été interpellée et est « actuellement en exploitation ».