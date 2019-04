Le top 3 est occupé par les régions du Centre, de l’Extrême-Nord et de l’Ouest pour le moment. La région du Centre est en tête avec sept médailles en or; l’Extrême-Nord s’inscrit en deuxième position avec quatre médailles d’or et la région de l’Ouest boucle le classement avec une médaille d’or. Les premières médailles ont été enregistrées dans les ateliers de judo et d’athlétisme.