Fenassco ligue A: la cérémonie d’ouverture c’est ce lundi

Elle se déroulera au Complexe sportif de la garde présidentielle à Melen sous la double présidence du ministre des Enseignements secondaires et du Ministre des Sports et de l’Education physique. Les jeux s’articulent autour du thème: «Jeux scolaires pour la promotion de l’unité et de la paix». Près de 2200 élèves du secondaire s’affrontent sur dix disciplines à partir de demain.