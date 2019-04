Football féminin: le Cameroun, sacré vice-champion du tournoi international de Chine

Le Cameroun est sacré vice-champion du tournoi international de Chine. Les Lionnes Indomptables ont été battues en finale par la Chine sur un score de 1-0, dimanche dernier à la finale de ce tournoi international qui s’est déroulé du 1er au 07 avril 2019. « Je suis fière de mes coéquipières parce qu’on a bien travaillé pendant ce tournoi. C’est vrai qu’on aurait voulu rentrer à la maison avec le trophée. Mais le plus important pour nous c’est de travailler dur et corriger les petits détails pour pouvoir entamer notre Coupe du monde dans la sérénité », relève Christine Manie, la défenseure et capitaine de la sélection camerounaise.