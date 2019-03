La 27ème édition de la Journée mondiale de l’eau se célèbre ce 22 mars

La célébration s’articule autour du thème : « Ne laissez personne de côté ». Le ministre de l’Eau et de l’Energie Gaston Eloundou Essomba, préside à Douala, la cérémonie de clôture et de promotion des activités de sensibilisation sur l’eau. C’est au campus de l’Ecole supérieures des Sciences économiques et Commerciales. Cette édition vise à promouvoir la prise en compte des personnes défavorisées, dans la mise en œuvre des politiques de stratégie d’approvisionnement en eau potable.