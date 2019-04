La valorisation des symboles et emblèmes nationaux en débat

Le ministre de de la Jeunesse et de l’Education civique, Mounouna Foutsou lance ce 17 avril la campagne nationale de la valorisation des symboles et emblèmes nationaux à l’esplanade la sous-préfecture de Yaoundé VI. Ce sera également l’occasion de présenter les cadres de jeunesse et d’animation formés au patriotisme et au civisme. Valeurs qu’ils seront ensuite chargés de transmettre aux citoyens.