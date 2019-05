Le Cameroun enregistre un taux de soumission de 390% à une émission de titres publics

L’État du Cameroun a enregistré un taux de couverture de l’ordre de 390%, le plus élevé depuis le début de l’année, lors de l’émission de bons du Trésor assimilables (BTA) d’une valeur de 10 milliards FCFA, lancée le 8 mai dernier sur le marché de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac). Pour le montant annoncé, les 8 spécialistes et valeurs du Trésor (SVT) soumissionnaires ont reçu des offres totales de 39 milliards FCFA provenant du pays émetteur, mais aussi du Congo, du Gabon, de la Guinée Équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad.