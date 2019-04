Le Minefop renforce les capacités des formateurs au travers d’un atelier

«Evaluation de la réforme du système d’évaluation de la maîtrise de l’ingénierie et de la formation selon l’approche par compétence et utilisation des réformes de formation», c’est le thème de l’atelier organisé par l’inspection générale de la formation du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, à Douala. L’objectif est de renforcer les capacités des formateurs de centres et instituts de formation professionnelle.