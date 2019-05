Le Premier ministre Joseph Dion Ngute est ce 16 mai dans la ville de Kumba, région du Sud-ouest.

Il s’agit de sa troisième étape dans la région depuis le début de sa mission de concilation, dans le cadre de la crise anglophone.

Depuis le 13 mai, le Premier ministre parcoure les principales villes de cette région et multiplie les contacts avec les différentes composantes. Le but de ce périple est de apporter un message de paix et ramener la stabilité dans les régions anglophones.