Les commandants de la Brigade d’infanterie motorisée du Sud-Ouest prennent le commandement ce lundi

Le ministre de la Défense Joseph Beti Assomo procède à 10h à Buea, à la prise de commandement et à l’installation du commandant de la 21èmebrigade d’infanterie motorisée, du commandant du 21ème Bataillon d’infanterie motorisée et du chef de division régional du secrétariat d’Etat à la défense chargé des anciens combattants et des victimes de guerre du Sud-Ouest.