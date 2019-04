Les travaux de la 8ème édition de la conférence s’ouvrent aujourd’hui, 10 avril au palais des Congrès et s’achèveront le 12 avril. Le thème s’articule autour de la consolidation de la mise en œuvre des programmes du ministère de la Femme et de la Famille et du renforcement des capacités des acteurs en vue d’un rendement optimal.