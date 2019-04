L’Institut africain des sciences mathématiques renouvelle son accord de mémorandum avec le Minrex

Le renouvellement est valable pour cinq ans et traduit la satisfaction du gouvernement camerounais, quant aux efforts déployés pour la mise en scène scientifique en Afrique. L’institut compte révolutionner les méthodes d’enseignement des sciences en utilisant les outils de technologie modernes. De plus, elle se donne pour objectif de former 12 à 15 000 enseignants au Cameroun.