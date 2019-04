Promotion des métiers agropastoraux auprès des jeunes

L’initiative du réseau parlementaire Espérance jeunesse vise l’auto-emploi dans ce domaine porteur de l’économie. La cérémonie officielle a lieu ce jour à Ngaoundéré et est présidée par Cavaye Yéguié Djibril. La caravane de promotion de l’entrepreneuriat dans les métiers agropastoraux est à sa sixième édition et revêt un double objectif: rendre les jeunes autonomes et construire l’économie nationale.