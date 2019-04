Les élèves des cycles primaire et secondaire reprennent les classes ce 15 avril pour le compte du troisième trimestre de l’année scolaire 2018/2019.

Cette reprise intervient après des congés de deux sémaines au terme du second trimestre. Le troisième trimestre qui débute devrait durée un peu plus de deux mois, pour les classes intermediaires, et prendra fin après la session des examens pour les classes d’examen.