Trois jours après la rentrée du troisième trimestre, le ministre de l’Education de base prend le pool des établissements scolaires. Il débute ce 17 avril des visites dans les écoles du Mfoundi et de la Mefou et Akono. Il est question pour lui de s’enquérir de l’effectivité des cours, du cadre de travail des enseignants et de l’état des infrastructures des établissements.