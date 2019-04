Irak-Syrie: les principales dates de l’ex-« califat » de l’EI

Le groupe Etat islamique (EI), qui a diffusé lundi une vidéo de propagande dans laquelle apparaît un homme présenté comme son chef Abou Bakr al-Baghdadi, a vu son « califat » autoproclamé en 2014 sur des territoires en Irak et en Syrie éradiqué en mars.

Les jihadistes de l’EI, désormais dispersés dans le désert s’étendant du centre syrien à la frontière irakienne, constituent cependant toujours une menace, et réussissent à mener des attaques.

– « Califat » –

Le 29 juin 2014, les jihadistes de l' »Etat islamique en Irak et au Levant » (EIIL) annoncent l’établissement d’un « califat islamique » dans les régions conquises en Irak et en Syrie.

Dans un enregistrement audio, l’EIIL, qui se fait appeler « Etat islamique », désigne son chef Abou Bakr Al-Baghdadi comme « calife ».

En Syrie, dès janvier, l’EIIL avait pris le contrôle de la ville de Raqa (nord), chassant des groupes rebelles. Il avait aussi conquis une grande partie de la province de Deir Ezzor (est), frontalière de l’Irak, ainsi que des positions dans celle d’Alep (nord).

En Irak, où il a bénéficié du soutien d’ex-officiers de Saddam Hussein et de groupes salafistes, le groupe s’était emparé le 10 juin de la ville de Mossoul (nord) et d’une grande partie de la province de Ninive dont elle est le chef-lieu.

Le 5 juillet, Baghdadi apparaît dans une vidéo sur des sites jihadistes et appelle tous les musulmans à lui « obéir ».

– Exactions et esclavage –

Dans les régions qu’il contrôle, l’EI procède à de nombreuses décapitations et exécutions collectives. Des femmes soupçonnées d’adultère sont lapidées, des homosexuels assassinés. Le groupe commet également des rapts et des viols.

Certaines atrocités sont mises en scène dans des vidéos, devenues une arme de propagande.

En Irak, le groupe qui s’est emparé du foyer historique des Yazidis sur les monts Sinjar (nord) à l’été 2014, a transformé en enfants-soldats les plus jeunes, et soumis des milliers de femmes aux travaux forcés et à l’esclavage sexuel. Ces exactions font l’objet d’une enquête de l’ONU pour génocide.

– Coalition antijihadistes –

En septembre 2014, une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis lance, après l’Irak, ses premières frappes contre l’EI en Syrie.

– Revers en Irak –

Le 31 mars 2015, les forces irakiennes reprennent Tikrit (nord). Le 13 novembre, les forces kurdes irakiennes appuyées par des frappes de la coalition antijihadistes reprennent Sinjar (nord-ouest).

En 2016, l’EI est chassé de Ramadi, chef-lieu d’Al-Anbar, puis de Fallouja (ouest).

Le 10 juillet 2017, le Premier ministre Haider al-Abadi proclame la libération de Mossoul, à l’issue d’une offensive de neuf mois.

Le 9 décembre 2017, Abadi proclame la victoire sur l’EI.

– Défaites en Syrie –

Le 26 janvier 2015, les forces kurdes soutenues par la coalition chassent l’EI de Kobané, ville kurde à la frontière turque.

En août 2016, les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), chassent l’EI de Minbej (nord). Des rebelles appuyés par l’armée turque reprennent eux Jarablos, puis Al-Bab, dans la province d’Alep, en février 2017.

En mars 2017, la cité antique de Palmyre, conquise deux fois par l’EI depuis 2015, est définitivement reprise par le régime de Bachar al-Assad, aidé de son allié russe. Les jihadistes y avaient détruit une partie des trésors archéologiques classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le 17 octobre 2017, l’EI perd Raqa, qui passe sous le contrôle des FDS.

Et en septembre 2018, cette alliance lance une offensive contre l’ultime réduit de l’EI dans la province de Deir Ezzor (est).

Après des mois de combats, elle s’empare le 23 mars 2019 des dernières positions jihadistes dans le village de Baghouz, et proclame l’élimination territoriale « à 100% » de l’EI.

– Vidéo de Baghdadi –

Le 29 avril, l’EI diffuse une vidéo de propagande dans laquelle un homme présenté comme Abou Bakr al-Baghdadi apparaît pour la première fois en cinq ans. Il y déclare que « la bataille pour Baghouz est maintenant terminée ». Ni la date à laquelle cette vidéo a été tournée ni le lieu où elle a été filmée ne sont connues.