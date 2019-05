Karaté: la Côte d’Ivoire enlève le tournoi de la zone 3 avec 29 médailles

Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont enlevé la 18è édition du championnat de l’Union des Fédérations Africaines de Karaté (UFAK) de la Zone 3, qui a pris fin dimanche soir au Palais des Sports de Treichville, en remportant 29 médailles dont 11 en Or.Attobra Samuel, Kouassi Aurélie et leurs partenaires ivoiriens ont porté haut le drapeau national lors de cette compétition africaine en raflant 29 médailles dont 11 médailles d’Or, 12 en argent et 6 de bronze. Une belle moisson saluée par Claude Danho, le ministre ivoirien des Sports et Loisirs.

« Nous sommes fiers de cette performance de nos karatékas. Surtout que la compétition a été d’un bon niveau. Nous espérons que les fédérations, à l’image de la Fédération ivoirienne de karaté, travaillent à nous produire des champions de calibre mondial », a espéré le ministre Danho.

Au classement général du tournoi, les Ivoiriens ont devancé leurs voisins du Burkina-Faso qui ont récolté 9 médailles d’Or, 8 d’Argent et 7 de Bronze soit un cumul de 24 médailles. Le Ghana ferme la marche avec, en tout, 7 médailles de bronze.

Désignée au pied levé pour palier au forfait du Nigéria pour l’organisation de cette édition, la Côte d’Ivoire a été félicitée « pour la bonne organisation » de ce tournoi « d’un haut niveau ».