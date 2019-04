Kodi Mahamat, pdt de la Céni tchadienne : «je ne sui pas membre du parti au pouvoir»

Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) du Tchad, Kodi Mahamat, a présenté ses charges comme le résultat d’un «consensus» et non d’une opportunité politique, soulignant qu’il n’est pas membre du Mouvement patriotique du salut (MPS, pouvoir) pour attendre un coup de pouce de ce dernier. «Si j’étais un militant du MPS, je n’aurais pas à me cacher », a notamment dit dans un entretien exclusif à APA, Kodi Mahamat, soulignant avoir postulé à la présidence de la Céni en déposant comme n’importe quel Tchadien son curriculum-vitae.

« Quelqu’un d’autre aurait pu être nommé à ma place », a-t-il ajouté, avant de souligner que c’est « avec émotion » qu’il a appris que le choix des membres de la Céni a été porté sur sa personne.

C’est le 26 mars dernier que Kodi Mahamat a été désigné par consensus président de la Céni, une mesure contestée depuis lors par l’opposition démocratique.

Se disant « animé d’un sentiment de responsabilité avec un grand défi à relever », il a martelé : « Je suis cadre et responsable depuis 27 ans, donc je sais ce qu’être responsable. Je plaide pour qu’il y ait une grande sérénité, que la sérénité règne de part et d’autre ».

« La tâche qui m’attend, a-t-il souligné, est particulièrement lourde. C’est une mission particulièrement sensible, exaltante et je pense que j’en mesure toute l’ampleur. C’est une mission sensible, donc je n’exclus pas que je fasse l’objet de tiraillements de part et d’autre »

A la question de savoir pourquoi il été choisi pour diriger la Céni, il a répondu : « C’est peut-être qu’ils ont misé sur le fait que, dans cette lourde mission, je me dois d’être objectif, transparent et rigoureux. Je pense que c’est le seul paravent qui pourrait me permettre de faire face à tous ces tiraillements ».