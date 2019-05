La BHS cherche 20 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UEMOA

La Banque de l’habitat du Sénégal (BHS) est à la recherche d’une enveloppe de 20 milliards de FCFA (environ 34 millions de dollars) à travers un emprunt obligataire par appel public à l’épargne émis sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), a appris jeudi APA auprès de la Société de gestion et d’intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.Selon cette SGI, membre du Consortium arrangeur et chef de file de l’opération, l’emprunt, de type Diaspora Bonds, dénommé « BHS 6,25% 2019-2024 » vise à renforcer les moyens financiers de la banque pour les demandes de financement de l’accès à la propriété de la clientèle, principalement dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose.

Il convient de souligner qu’au terme du projet BHS 2015, la BHS s’est engagée sur un autre horizon dénommé BHS 2020 avec un plan d’orientation stratégique (POS) sur la période 2016-2020. Ce plan a été mis à jour afin d’intégrer les projets d’envergure majeure que représentent pour le Sénégal, les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose.

Le pôle de Diamniadio s’étend sur 1 946 hectares et comprendra 17 000 habitations à construire dans le cadre de la première phase de 700 hectares dénommée « Germe de ville ». Cet alignement du POS BHS 2020 entre en droite ligne avec la volonté des autorités publiques sénégalaises de promouvoir le secteur de l’habitat social.

L’emprunt, qui a démarré ce 16 mai, se poursuivra jusqu’au 17 juin 2019. L’émetteur précise tout de même que la période de souscription pourra être raccourcie, prolongée ou déplacée en cas de besoin après saisine du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF).

Les souscriptions sont ouvertes à tous les investisseurs, institutionnels et personnes physiques, résidents ou non dans l’espace UEMOA. Ainsi, 2 millions d’obligations seront émise avec une valeur nominale et un prix d’émission de 10.000 FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar).

L’émetteur s’est engagé à verser aux souscripteurs un intérêt annuel de 6,25% sur une durée de 5 ans. Le remboursement du capital, sera graduel avec 2 ans de différé et les intérêts seront payés semestriellement.

Une demande de cotation des obligations sera introduite par les dirigeants de la BHS auprès de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) dès la clôture de l’opération.