« La CAF n’a fait que rendre justice » (Me Augustin Senghor)

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, a, dans une sortie médiatique, réagi à la décision de la CAF d’exclure la Guinée de la CAN U17, qualifiant cette décision de « juste ». » C’est une décision que nous attendions. La Caf n’a fait que rendre justice. Au début, certains disaient que c’était juste une plainte basée sur la deception. Mais nous avions des preuves de ce que nous avancions. La Guinée a fait appel et nous surveillons cela de prét » a réagi Me Senghor à la radio privée RFM.

Le jury disciplinaire de la CAF a décidé d’exclure la Guinée, finaliste de la dernière édition de la CAN U17 en Tanzanie pour fraude sur l’âge constatée sur deux de ses joueurs. La Guinée, doit aussi s’acquitter d’une amende de 100 mille dollars et sera exclue des éditions de la CAN U17 en 2021 et 2023. Les deux joueurs incriminés sont interdits de toute activité liée à la pratique du football pour une durée de 2 ans.

En outre, le jury disciplinaire de la CAF a demandé au comité exécutif de la CAF d’approuver la qualification du Sénégal à la prochaine coupe du monde U17 en novembre prochain.