La CAF suspend trois joueurs du club de Sfax pour 4 matches

La Confédération Africaine de Football (CAF) a suspendu, lundi, trois joueurs du Club Sportif sfaxien pour quatre matches des compétitions africaines dont un avec sursis, suite aux évènements survenus lors du match face à la Renaissance sportive de Berkane, comptant pour les demi-finales retour de la coupe de la CAF.La décision de suspendre les joueurs Wassim Hnid, Houssem Dagdoug et Aymen Herzi a été prise par la commission de discipline de la Confédération.

La CAF a également décidé d’infliger au club sfaxien une amende de 40.000 dollars, à régler dans un délai de 60 jours, et six matches d’interdiction de banc pour l’entraineur adjoint Mahmoud Masmoudi et l’accompagnateur de l’équipe Karim Ghorbel.

Le CS Sfaxien a été éliminé des demi-finales de la coupe de la CAF après sa défaite face à la RS Berkane (0-3) en demi-finale retour (aller 2-0).