La Chine, premier client du Bénin avec 17,4% des exportations

La Chine a été le principal client du Bénin en 2018, avec 17,4% de la valeur globale des biens vendus à l’extérieur, informe le dernier bulletin d’information de l’Institut national de la statistique et d’analyse économique (Insae) de mars 2019, dont APA a obtenu copie jeudi.Les principaux produits exportés vers la Chine sont le coton, les barres et profilés en fer ou en acier y compris les palplanches, les produits laminés plats en fer ou en acier non alliés, non plaqués ni revêtus.

Les principaux produits importés détaillés par le bulletin sont les motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles, avec ou sans moteur, fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides. A cette liste s’ajoutent le riz et les véhicules automobiles.

La publication de de l’Institut national de la statistique et d’analyse économique révèle que le Nigéria est le deuxième client du Bénin avec 13,3% de la valeur des exportations. Et le troisième pays partenaire du Bénin à l’exportation au titre du quatrième trimestre de l’année 2018 est le Viêtnam avec au total 10,2% de la valeur des exportations.