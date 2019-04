La Chine va construire le siège de l’Assemblée nationale camerounaise

Le Cameroun et la Chine ont signé, jeudi à Yaoundé, l’accord de mise en œuvre du projet de construction du futur siège de l’Assemblée nationale pour un coût total de 54,4 milliards de FCFA.Dans une note parvenue à APA vendredi, le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire explique que ces fonds constituent un « don sans contrepartie de la République de Chine à l’Etat du Cameroun ».

La nouvelle Chambre basse du parlement camerounais sera bâtie sur une superficie de 37 500 m² et comportera un bâtiment principal, une salle de banquets, des bâtiments des pompiers, des locaux techniques et une clôture. Les travaux intègreront également l’aménagement des routes et du parking.

La validation du plan définitif précédera un appel d’offres, puis suivra le début des travaux prévu pour 2020, précise la note.

Suite au grave incendie qui a ravagé trois des sept étages du siège de l’Assemblée nationale en décembre 2017, l’administration parlementaire a été répartie sur plusieurs sites dans la ville de Yaoundé.