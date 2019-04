La Côte d’Ivoire et les Etats-Unis signent un arrêté pour l’égalité et l’équité du Genre

La Côte d’Ivoire et les Etats-Unis ont signé, mardi à Abidjan, un arrêté ministériel portant organisation et fonctionnement de la direction de l’égalité et de l’équité du Genre de l’unité Action Genre mise en place par le Millenium challenge corporate (MCC), a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.C’est sous le regard du Vice-Président ivoirien Daniel Kablan Duncan et de la Conseillère du Président des Etats-Unis Donald Trump, Ivanka Trump que la ministre ivoirienne de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara et la Vice-présidente du MCC, Karen Sessions ont paraphé le document au palais présidentiel d’Abidjan.

A cette occasion, la ministre Kandia Camara s’est félicitée de la « qualité des relations » qui unissent la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis d’Amérique, soulignant des «relations fructueuses à tout point de vue ».

Dans le même élan, elle a rendu un « vibrant hommage aux Etats-Unis » et exprimé sa « gratitude pour l’important don de 522 millions de dollars américains (plus de 260 milliards FCFA) fait à la Côte d’Ivoire» dans le cadre du MCC.

«Nous sommes heureux et fiers de concrétiser aujourd’hui, un pan stratégique important » de ce programme pour « notre population et je félicite chaleureusement les équipes du MCC basées à Abidjan et à Washington pour le travail collaboratif mené avec nos techniciens », a poursuivi Mme Camara.

Selon elle, «cette cérémonie marquant l’acte de signature de l’arrêté portant organisation et fonctionnement de la direction de l’égalité et de l’équité du Genre » de son département ministériel est l’aboutissement des «efforts mutuels» des deux pays.

« Avec la signature de cet arrêté, nous allons vers l’atteinte de l’objectif visé par le Compact à savoir doter le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle de capacités à même de réduire les inégalités basées sur le genre dans notre système éducatif », a ajouté Kandia Camara, concluant qu’il s’agit de relever le « défis de l’épanouissement de chaque enfant (…) de la petite et de la jeune fille ».

La ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Pr Mariatou Koné et son collègue de la Famille, de la femme et de l’enfant, Pr Ramata Ly-Bakayoko ainsi qu’une délégation du sénat américain et de de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) ont également pris part à cette cérémonie de signature.

La création de cette unité Action Genre qui entre dans le cadre du programme Compact-Côte d’Ivoire a été́ développée conjointement par le MCC (Millenium challenge corporation) et le gouvernement de Côte d’Ivoire afin de réduire les inégalités et faire face aux obstacles majeurs à la croissance dans le pays.

Ce programme permettra, à terme, de réduire la pauvreté́ en Côte d’Ivoire à travers des investissements dans les domaines de l’éducation et du transport, deux domaines dans lesquels les investissements du MCC peuvent permettre de stimuler des progrès économiques, créant de nouvelles opportunités pour la nation ivoirienne.

La délégation américaine conduite par Ivanka Trump visitera, mercredi, le Port autonome d’Abidjan, toujours dans le cadre des objectifs du Compact-Côte d’Ivoire.

La délégation américaine aura l’occasion de visiter les principaux axes routiers du port qui sont concernés par le projet «ATP» (Abidjan Transport Program). Ce Projet a pour objectif de «trouver une solution durable au problème de stationnement non autorisé des camions dans le Port d’Abidjan et ses environs».

Le Millenium challenge corporation (MCC) est une agence indépendante du gouvernement américain qui travaille à réduire la pauvreté́ dans le monde à travers le suivi et l’amélioration de critères de bonne gouvernance pour le développement de la croissance.