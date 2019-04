La démission et Gouvernement et les futurs ministres au menu de la presse sénégalaise

Les journaux sénégalais reçus ce samedi à APA parlent essentiellement de la démission du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, et de son Gouvernement, de même qu’ils se projettent sur la configuration de la prochaine équipe gouvernementale devant accompagner le président Macky Sall dans son second mandat à la tête du pays.Abordant ensemble ces deux points, le quotidien nationale Le Soleil arbore à la une une photo grandeur nature où l’on voit le chef de l’Etat tout de blanc vêtu saluer d’une main le Premier ministre et tenir de l’autre une feuille, sans doute sa lettre de démission. Et Le Soleil de surplomber cette forte image par cette titraille : « Démission du Premier ministre et de son Gouvernement : Vers une équipe resserrée – Les consultations démarrent aujourd’hui».

C’est en page 3 du Soleil qu’on peut savoir ce que le PM a dit au chef de l’Etat. Après un rappel de sa victoire au premier tour de la présidentielle de février dernier, il lui a réitéré sa « gratitude » et sa « disponibilité », rapporte le quotidien national, ajoutant qu’en réponse Macky Sall « a tenu à le remercier et à le féliciter ainsi que tous les membres du Gouvernement +qui n’ont ménagé aucun effort pour la mise en œuvre des politiques définies et les résultats obtenus+».

Le Soleil a ensuite donné la parole au Secrétaire général de la Présidence, Maxime Jean Simon Ndiaye, qui, après avoir rappelé la satisfaction du chef de l’Etat à l’égard de son PM lequel l’a secondé 57 mois durant, a révélé que la prochaine équipe gouvernementale « sera marquée par un resserrement organique, un recentrage des missions essentielles autour des priorités ». Ce faisant, a ajouté M. Ndiaye, « le Président va poursuivre les consultations et composer incessamment sa nouvelle équipe».

Sud Quotidien se focalise à sa une sur ces deux derniers points et affiche : « Macky démarre ses consultations ce samedi – Priorités à un gouvernement +resserré+ et +recentré+ ». Pour sa part, L’AS titre sobrement : « Un gouvernement réduit attendu » là où, faisant dans l’urgence, Vox Populi titre : « Les Sénégalais toujours dans l’attente du nouveau gouvernement : Macky exacerbe l’anxiété – +Resserage et recentrage+ du prochain gouvernement, après la démission, hier, de l’équipe de Dionne».

Tout en se faisant l’écho de ces différents points, L’Observateur a livré via l’analyse du journaliste Ibrahima Bakhoum les secrets de la longévité (presque 5 ans) de Dionne à la primature. En dehors d’une « longue histoire d’amitié » avec le chef de l’Etat, le Premier ministre s’est avéré son « fervent défenseur » et n’a jamais « hésité à monter au front pour lui », écrit L’Observateur avant d’ajouter ce détail important livré par son consultant : « Dionne n’a pas d’ambition autre que de servir le président de la République, en l’occurrence son ami Macky Sall, ce dernier est rassuré».

Doit-on alors s’attendre à une reconduction de Mahammed Boun Abdallah Dionne à la Primature ? Les journaux qui s’y hasardent donnent presque leur langue au chat, à l’image de Enquête qui écrit ceci : « L’hypothèse de sa reconduction avait été retenue par Macky qui ne l’a pas annoncée dans la foulée. Cela ouvre le champ des possibles».

Plus catégorique, Le Quotidien titre : Réforme constitutionnelle en vue : Macky supprime le poste de PM – Un projet de loi présenté dés le prochain Conseil des ministres – Senghor et Diouf l’avaient fait avant lui ».

A en croire Le Quotidien, on connaitra ce samedi le nouveau Gouvernement dont « la tâche principale et immédiate » sera « de mener cette réforme (suppression du PM) jusqu’à son adoption par l’Assemblée nationale ».