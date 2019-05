La Ligue arabe diffuse un appel en faveur de la tenue d’un sommet arabe extraordinaire le 30 mai

Le Secrétariat de la Ligue des Etats arabes a diffusé l’appel lancé par l’Arabie Saoudite aux pays arabes pour la tenue le 30 mai courant d’un sommet arabe extraordinaire en vue d’examiner les attaques contre des navires dans le Golfe et contre des stations de pompage dans le royaume, indique une source bien informée de la Ligue arabe.La même source a expliqué que cette procédure entre dans le cadre de la mise en œuvre du texte de l’article 3 de l’annexe relative à la convocation périodique du Conseil de la Ligue au niveau des sommets, qui stipule que le Conseil se réunit régulièrement, en session ordinaire une fois par an en mars, et tient des sessions extraordinaires si de nouveaux développements se produisent notamment en relation avec la sécurité nationale arabe.

Dimanche, quatre navires avaient été sabotés au large des Emirats arabes unis, à l’entrée du Golfe: deux pétroliers saoudiens, un navire norvégien et un cargo émirati.

Selon l’Arabie Saoudite « les graves conséquences de ces attaques », notamment pour « les routes d’approvisionnement et la stabilité des marchés mondiaux du pétrole ».

Les Etats-Unis ont annoncé le 5 mai le déploiement dans le Golfe du porte-avions Abraham Lincoln ainsi que de bombardiers B-52, invoquant une « menace » de l’Iran.

Durant une conférence de presse à Ryad, le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir a affirmé que son pays « ne veut pas une guerre » avec l’Iran et « va tout faire pour la prévenir ».

Interrogé sur les récentes attaques contre des navires dans le Golfe, le ministre a dit: « Nous enquêtons sur ce problème. Les principaux enquêteurs sont bien sûr les Emirats arabes unis (…) Nous avons quelques indications et nous allons les présenter lorsque l’enquête sera achevée ».