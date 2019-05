La Mauritanie est un exemple à suivre en matière de stabilité (Ibn Chambas)

La Mauritanie est demeurée un exemple à suivre en matière de stabilité dans une région qui fait face à de grands défis sécuritaires, s’est félicité, mercredi à Nouakchott, le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas.Le responsable onusien qui faisait une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien avec le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a particulièrement félicité ce dernier pour son action en faveur de la stabilité.

Il a dit être chargé par les Nations Unies de s’informer sur les conditions dans lesquelles sera organisée l’élection présidentielle du 22 juin 2019 en Mauritanie.

Ibn Chambas a également salué « le grand rôle » joué par le chef de l’Etat mauritanien aux côtés de ses pairs, les dirigeants du G5 Sahel (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso), pour faire face aux défis du terrorisme et de l’extrémisme violent.

Il a par ailleurs noté avec satisfaction l’attachement du président Ould Abdel Aziz à préparer un scrutin présidentiel auquel il n’est pas candidat, « et ce dans un climat qui sera transparent et crédible ».

« Cela fera de la Mauritanie aussi un exemple dans le domaine de la démocratie dans cet espace », a souligné M. Chambas qui a eu, au cours de son séjour à Nouakchott, des entretiens avec les 6 candidats à la présidentielle et les responsables de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

« La CENI s’attèle à garantir une neutralité, une professionnalisation et une équité vis-à-vis de tous les candidats de manière à garantir que le processus soit ouvert et transparent devant tous et d’offrir à la Mauritanie des élections paisibles et crédibles », a attesté Ibn Chambas.