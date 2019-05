La Représentante spéciale de l’ONU pour les enfants et les conflits armés Virginia Gamba en mission en RCA

La Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, est en mission de six jours en République centrafricaine (RCA) pour participer au lancement en RCA de sa nouvelle initiative intitulée AGIR pour protéger les enfants affectés par les conflits.Cette visite est organisée en partenariat avec la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) et la représentation du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Centrafrique.

La Représentante spéciale a effectué également une mission sur le terrain en province pour rencontrer des enfants libérés par des groupes armés recevant des services de réintégration, ainsi que pour constater le travail des acteurs de la protection de l’enfance.

La Représentante spéciale s’est félicitée des progrès notés dans la protection des enfants en Centrafrique avec l’existence de la loi de protection des enfants mais aussi d’un système judiciaire qui prévient les violences sur les enfants.