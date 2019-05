La santé concentre 80% de l’aide de l’USAID à la Guinée (Responsable)

Le secteur de la santé bénéficie de plus de 80% de l’aide au développement de l’Agence des États Unis pour le Développement International (USAID) en Guinée, a révélé mercredi à Conakry, son directeur-pays, Jeff Bryan.« Ces interventions ciblent notamment les femmes, les enfants de moins de cinq ans et les filles dans le but de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile conformément aux objectifs stratégiques du Gouvernement guinéen », a indiqué Jeff Bryan lors de la revue du portefeuille de l’usaid en Guinée, ajoutant qu’en 2018, plus de 26 millions de dollars us ont été investis par sa structure dans le pays.

Présidant les travaux de cette revue, la ministre guinéenne de la Coopération et de l’Intégration Africaine, Dr Diene Kéïta a salué la performance de l’USAID en Guinée.

« Sur le plan de l’éducation, a-t-elle dit, l’USAID a financé le projet intitulé +des niveaux fondamentaux de qualité et d’équité+. Dans le domaine de la santé, l’agence américaine a également développé et renforcé la lutte contre le VIH/SIDA à travers la création de centres de dépistages volontaire, l’achat d’équipements et produits, la formation du personnel et l’assistance technique. Et sur le plan de la Démocratie, elle a lancé des programmes visant à restructurer la société civile guinéenne afin que celle-ci puisse mieux assumer son rôle d’humanisation du débat politique ».