L’an 3 du président Touadera en vedette dans la presse africaine

Le troisième anniversaire de l’arrivée au pouvoir du Président Gaston Touadera est le sujet favori des journaux centrafricains reçus ce mercredi à APA.« Le Président Faustin-Archange Touadéra évoque les avancées de ses trois ans de pouvoir» titre l’Agence Centrafricaine de Presse (ACAP) avant de rappeler que le chef de l’Etat s’est adressé à ses compatriotes, samedi dernier, à l’occasion du troisième anniversaire de son accession à la magistrature suprême et les a invités à se mobiliser pour la paix et le développement de la République centrafricaine.

Dans un discours axé notamment sur l’éducation, la santé, les infrastructures et l’agriculture, le Président Touadéra a insisté sur quatre autres points : la restauration de la paix, la sécurité, la confiance entre l’Etat et le peuple et le renouvellement économique, note l’ACAP.

Le journal l’Expansion consacre également sa parution au bilan de l’an 3 de Faustin Touadéra en posant cette question : « l’armée est-elle réellement debout et opérationnelle ? ». Pour sa part, le Réseau des journalistes pour les droits de l’Homme (RJDH) rappelle qu’un programme pilote du désarmement des rebelles a été mené avec succès avant le lancement du grand programme du désarmement.

« La perspective actuelle est d’atteindre toutes les régions, surtout avec la signature de l’accord de paix avec les 14 groupes armés », écrit le RJDH qui soutient que « quatre zones de défense militaire, un bataillon parachutiste et des forces spéciales ont été créés pour la reconstruction de cette armée ».

La Loi quinquennale de programmation militaire 2019-2023 permettra aux FACA d’être dotées de moyens nécessaires pour leur restructuration. 1023 jeunes sont en recrutement dans l’armée et 232 ex-combattants ont été incorporés, informe le RJDH.

S’intéressant à cette même actualité, Le Petit Observateur Centrafricain interpelle le Chef de l’Etat en ces termes « Monsieur le président, 3 ans ensemble avec des gens qui veulent voler et manger seulement pour leur ventre, faut-il les caresser toujours ? ». Adrénaline Info semble lui répondre avec cette déclaration du Président Touadera : « mon ambition est de faire de la RCA un pays sans armes ».

Sur un autre sujet, Corbeau News annonce que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lionel Régis Dounda, a été agressé dans son bureau à Bangui.

« D’après les services de la police qui sont arrivés tard sur le lieu de l’incident, l’acte barbare et criminel a eu lieu le mercredi 27 mars dernier vers 8h30 au stade 20 000 places où se trouve le cabinet du ministre », écrit le journal.

Selon Corbeau News, les criminels, qui ont probablement suivi de près le ministre Dounda dans ses mouvements, l’ont encerclé après son arrivée au bureau. En dépit de la présence de son garde du corps, le ministre a été tabassé par une dizaine de personnes visiblement en colère. Il s’en est tiré avec quelques légères blessures sur le corps, indique Corbeau News.

« L’agression subie par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Régis Lionel Dounda, le mercredi 27 mars par des jeunes identifiés comme appartenant au Conseil National de la Jeunesse intervient 24 heures après un arrêté qu’il avait pris pour suspendre les activités du bureau exécutif du CNJ en fin de mandat », informe le RJDH.