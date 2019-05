Lancement à Abidjan de l’édition 2019 du forum économique « CGECI Academy»

La huitième édition de « CGECI Academy», l’un des plus grands forums du secteur privé ivoirien, prévue à Abidjan du 17 au 18 octobre prochain, a été officiellement lancée mercredi dans la capitale économique ivoirienne, a constaté APA sur place. Plus de 5000 participants dont 1000 chefs d’entreprise sont attendus à ce forum qui a pour thème, « Environnement des affaires : quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique ».

« Nous voulons à travers le thème retenu, ressortir la volonté du patronat ivoirien à contribuer à mettre en place un environnement des affaires qui soit le véritable moteur du développement des entreprises », a dit Jean-Marie Ackah, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire ( CGECI, patronat ivoirien) dans un discours de lancement de ce forum.

Selon lui, il est « impossible » de concevoir une transformation de l’économie ivoirienne en dehors d’un environnement des affaires stable.

« Certes le secteur privé a enregistré quelques avancées notables en matière d’assainissement de l’environnement des affaires qui se sont traduits par des réformes. Cependant, si toutes ces réformes ont permis d’améliorer la position de la Côte d’Ivoire dans le classement Doing Business, il nous revient qu’elles n’impactent pas suffisamment le développement des acteurs locaux, notamment les PME», a regretté le président de la CGECI pour qui ce forum économique de son institution est un « levier important » du plaidoyer du patronat en Côte d’Ivoire.

Auparavant, M. Ackah a annoncé que le document sur l’industrialisation de la Côte d’Ivoire comme recommandé par l’édition 2018 de CGECI Academy est « en phase finale de rédaction et sera remis au président de la République dans les prochains mois».

Pour sa part, Lucien Agbia, le président du comité scientifique de cette édition 2019 de la CGECI Academy, a soutenu que ce forum est un « rendez-vous scientifique qui devra nous permettre d’avoir un environnement des affaires propice au développement du secteur privé national».

Des conférences, des ateliers, des panels, des masters class et des rencontres B to B sont au menu de ce forum dont l’objectif général est d’identifier des axes stratégiques en vue de la structuration des modèles performants d’amélioration du climat des affaires en Afrique et dans le monde.

La Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire ( CGECI), la principale organisation patronale de Côte d’Ivoire, fédère plus de 2000 entreprises à travers 26 groupements professionnels et associations de tous les secteurs d’activités.