Lancement à Conakry d’un front contre un 3ème mandat d’Alpha Condé

Plusieurs plateformes de la société civile, de syndicats et de partis politiques guinéens dont l’Ufdg de Cellou Dalein Diallo, l’UFR de Sidya Touré, le PEDN de Lansana Kouyaté ont lancé, mercredi à Conakry, un mouvement dénommé Front national pour la défense de la constitution (FNDC) pour empêcher toute modification de la Constitution guinéenne en vue d’un troisième mandat de l’actuel chef de l’Etat, Alpha Condé.Selon Abdourahmane Sanoh, porte-parole du mouvement, le FNDC est très préoccupé par la détérioration de la situation sociopolitique et « des actes d’intimidation par une justice soumise à l’égard de ceux qui s’opposent légitimement au troisième mandat ».

« C’est pourquoi, a-t-il déclaré, le FNDC a été mis en place pour contenir ou anéantir » la volonté de troisième mandat ou de glissement de mandat.

« Les promoteurs du changement de constitution, un groupuscule d’individus, par leur cynisme, doivent savoir que le projet de coup d’État civil mal inspiré, est une provocation de trop en vers notre peuple, dont la patience au-cours des huit dernières années n’était que sagesse », a indiqué Abdourahmane Sanoh, disant prendre en témoin l’opinion nationale et la communauté internationale sur les graves conséquences possibles d’une tentative de modification de la constitution.

« Nous appelons toutes les Guinéennes et tous les Guinéens en vue d’une farouche opposition au troisième mandat par une manœuvre. Nous demandons à Monsieur le président de la République de renoncer à toute ambition instantanément de s’éterniser au pouvoir en violation de la constitution et de ses serments devant le peuple et ses institutions », a lancé Abdourahmane Sanoh.