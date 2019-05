Lancement de la 1ère édition de « Guinée Startup Challenge »

Le ministre guinéen de la Jeunesse et de l’Emploi, Mouctar Diallo a lancé, mercredi à Conakry, la première édition de « Guinée Startup Challenge ».Initié par l’incubateur « Ose ton emploi », ce concours veut contribuer à répondre à la forte pression de la demande d’emploi pour faire des jeunes des créateurs d’emplois.

Selon Mouctar Diallo, l’insertion socioéconomique et professionnelle des jeunes reste et demeure une priorité de l’Etat guinéen.

« Le président de la République a initié un fonds de garantie de plusieurs milliards de francs guinéens pour le financement des projets de jeunes auprès du Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ). Aussi, grâce à un accord avec la Banque Mondiale et un investissement total de 20 millions de dollars, le Projet Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (Boocej) déroule actuellement une compose entièrement orientée vers la formation qualifiante, l’incubation et la création d’entreprises de jeunes », a expliqué le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi, Mouctar Diallo.

Selon lui, ces différentes initiatives démontrent « combien l’État Guinéen donne du poids à l’entrepreneuriat jeune ».

« Nous avons toujours accompagné l’incubateur +Ose ton Emploi+ et collaborons activement avec ses différentes initiatives, dont ce concours +Guinée Startup Challenge+ », a conclu le ministre Diallo.