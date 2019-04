Le Caire abrite mardi deux réunions au sommet pour débattre des questions soudanaise et libyenne

Deux réunions au Sommet auront lieu, mardi au Caire, pour discuter des questions soudanaise et libyenne, annonce-t-on lundi au Caire.Ces réunions au Sommet verront la participation, des Présidents égyptien, Abdelfatah Al-Sissi, président en exercice de l’Union africaine (UA), tchadien Idriss Deby Etno, djiboutien Ismael Omar Guellah, rwandais, Paul Kagame, sud-africain, Cyril Rmaphosa, congolais Sasso N’guesso, somalien Mohamed Abdellahi Mohamed, ainsi que du Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Moussa Faki et du vice-premier ministre éthiopien, Demeke Makonnen outre des représentants du Soudan, du Kenya, d’Ouganda et du Nigeria.

Ce sommet a pour objectif de discuter de l’évolution de la situation au Soudan, de renforcer l’action commune et de déterminer les moyens les plus appropriés pour faire face à l’évolution de la situation au Soudan et de contribuer à la stabilité et à la paix dans la région.

Cette réunion débattra également des derniers développements sur la scène libyenne et des moyens de contenir la crise actuelle et de relancer le processus politique en Libye.